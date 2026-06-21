Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: «Ямаль уже в идеальном состоянии, чтобы проводить полные матчи»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил состояние игроков национальной команды Ламина Ямаля и Микеля Оярсабаля.

21 июня испанцы со счетом 4:0 разгромили сборную Саудовской Аравии во 2-м туре группового турнира чемпионата мира-2026. Ямаль забил дебютный гол на ЧМ, а Оярсабаль оформил дубль в этом матче. Оба футболиста были заменены после первого тайма.

«Ламин уже в идеальном состоянии, чтобы проводить полные матчи. А что говорить про Оярсабаля? У него была небольшая проблема — обо всем не расскажешь, — но он всегда выдает исключительную игру. Очевидно, нам нужно было посмотреть, как будет развиваться матч, но сегодняшний день стал важным шагом с прицелом на будущее. Ламин уже полностью готов, и его полезно убирать с поля именно так — оставляя голодным до следующей игры», — приводит пресс-служба ФИФА слова тренера.

Испания с 4 очками возглавила таблицу группы Н. 27 июня испанцы сыграют в групповом турнире ЧМ-2026 с Уругваем.