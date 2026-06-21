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Сегодня, 23:21

Томас Франк сравнил Месси с Мбаппе и Ямалем

Сергей Филин

Бывший тренер «Брентфорда» и «Тоттенхэма» датчанин Томас Франк сравнил футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси с французом Килианом Мбаппе и испанцем Ламином Ямалем.

17 июня 38-летний Месси оформил хет-трик в матче группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Алжир (3:0). Днем ранее Мбаппе дважды забил за сборную Франции в матче со сборной Сенегала. А 21 июня Ямаль впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной Испании на ЧМ и на 10-й минуте открыл счет в матче с Саудовской Аравией (4:0).

«Месси оставался лучшим футболистом мира на протяжении последних 15 лет. Сегодня, пожалуй, лишь Килиан Мбаппе способен подняться на этот уровень. Раньше мы говорили о противостоянии Месси и Роналду, но нынешние статистические показатели просто поражают воображение. То, что Ламин Ямаль уже сейчас превосходит Месси по некоторым параметрам, — это нечто сверхъестественное», — приводит слова Франка BBC.

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Чемпионат мира по футболу проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 команд.

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Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
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