Донис — о разгроме Саудовской Аравии от Испании: «Ямаль делает разницу своими индивидуальными качествами»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис объяснил крупное поражение от сборной Испании (0:4) во 2-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

«Мы были недостаточно сильны, чтобы сдержать Испанию у нашей штрафной. Слишком много ошибались. Когда игра не складывается и ты пропускаешь три гола очень быстро, появляется неуверенность. Мы успокоили команду, но осадок остался. Такое часто можно увидеть на крупных турнирах. Думаю, это очевидно. Это не страх, но ты чувствуешь неуверенность, когда дела идут не так», — приводит пресс-служба ФИФА слова Дониса.

Он также отметил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля, который забил дебютный гол на ЧМ.

«Все видят: когда есть такие игроки, как Ямаль, с его индивидуальными качествами и способностью обыгрывать один в один, они делают разницу. Он делает это постоянно в Испании и, по мере набора формы, будет еще эффективнее», — добавил тренер.

Испания с 4 очками возглавила таблицу группы Н. У Саудовской Аравии, Уругвая и Кабо-Верде по 1 баллу. Следующий матч саудовцы проведут 27 июня с кабовердцами.