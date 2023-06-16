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Сегодня, 08:10

Месси объяснил, почему не сыграет на чемпионате мира-2026

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему он не примет участия в чемпионате мира-2026.

«Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно сыграть там. Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира», — приводит слова Месси TyC Sports.

Лионель Месси. Похоже, Месси все-таки не поедет на следующий ЧМ. Лео считает, что вряд ли протянет до 2026 года

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

В декабре 2022 года 35-летний футболист стал победителем чемпионата мира 2022 года. Это был его пятый турнир в карьере.

Месси выступает в сборной Аргентине с 2005 года. Всего за команду он провел 174 матча и забил 102 гола. Вместе со сборной он завоевал 8 трофеев.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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