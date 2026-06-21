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Сегодня, 04:27

Ундав после матча Германия — Кот-д'Ивуар: «Это действительно важная победа»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав прокомментировал победу над сборной Кот-д'Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Это действительно важная победа. Мы показали отличный характер сегодня... Мы хотим достичь максимума», — цитирует 29-летнего футболиста Reuters.

Ундав забил оба гола своей команды. Он был признан лучшим игроком матча, после которого сборная Германии впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира.

Форвард сборной Германии Дениз Ундав (в&nbsp;центре) празднует первый гол в&nbsp;ворота Кот-д`Ивуара.У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д'Ивуаром

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