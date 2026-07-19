Месси коснулся мяча один раз за первые 15 минут финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси лишь один раз коснулся мяча в первые 15 минут финала ЧМ-2026 против Испании, сообщает Opta.

Футболист принял участие в розыгрыше мяча в центре поля после стартового свистка, после чего не взаимодействовал с мячом.

Месси — второй в истории футболист, принявший участие в трех финалах чемпионатов мира и первый, кто вышел в стартовом составе во всех трех случаях. До него в финалах трижды играл бразильский защитник Кафу — он вышел на замену в финале ЧМ-1994 и был в стартовом составе в финалах ЧМ-1998 и ЧМ-2002.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.