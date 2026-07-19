Кубок мира подняли в ложу Трампа и Инфантино после начала финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Кубок мира подняли в ложу президента США Дональда Трампа и главы ФИФА Джанни Инфантино по ходу финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

После стартового свистка Роналдо принес трофей в ложу, где находятся Трамп и Инфантино. Эпизод попал в трансляцию матча.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.