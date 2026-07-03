Месси и Роналду: у кого больше голов в сборной и на чемпионатах мира на 3 июля 2026 года

Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду продолжают выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Месси является рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира: он отличился 19 раз. На счету Криштиану 10 мячей. Всего за сборную Месси забил 123 гола, а Роналду — 146.

Аргентина заняла первое место в группе J, набрав 9 очков. В 1/16 финала команда Лионеля Месси встретится с Кабо-Верде, игра пройдет в ночь на субботу, 4 июля.

Португалия завершила групповой этап на второй строчке таблицы группы К с 5 очками, а в 1/16 финала победила Хорватию. В 1/8 португальцы встретятся с испанцами, игра состоится в понедельник, 6 июля.

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