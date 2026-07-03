Медведев проиграл 74-й ракетке мира Штруффу и вылетел с Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче третьего круга Уимблдона — 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

Игра продолжалась 2 часа 52 минуты.

Медведев сделал 10 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертом круге 74-я ракетка мира сыграет против победителя матча между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Томми Полом. 36-летний Штруфф впервые в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5