Австралия — Египет: австралийцы сравняли счет после автогола Хани

Сборная Австралии сравняла счет в матче против Египта в 1/16 финала ЧМ-2026 — 1:1.

На 55-й минуте в своим ворота забил Мохамед Хани. За несколько минут до этого защитник сборной Египта потерял сознание после столкновения с игроком соперников, но вернулся на поле.

Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.