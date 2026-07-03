BBC: начало матча 1/8 финала ЧМ между Англией и Мексикой могут перенести из-за грозы

ФИФА рассматривает возможность изменения времени начала матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Мексики из-за ожидаемой грозовой активности, сообщает BBC.

Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. Изначально игра была запланирована на 03.00 мск в ночь на 6 июля.

По информации BBC, стартовый свисток может прозвучать в 21:00 мск 5 июля. Окончательное решение по изменению расписания ФИФА пока не приняла.

Возможный перенос связан с прогнозируемой грозой в районе стадиона и направлен на обеспечение безопасности участников матча и болельщиков.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий был прерван матч группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Ирака (3:0). После первого тайма на стадионе объявили грозовую опасность, а встреча возобновилась почти через два часа.