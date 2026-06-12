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Судейство

Мексика — ЮАР: еще два удаления тоже правильные

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото AFP

На 84-й и 90+2-й минутах первого матча ЧМ-2026 Мексика — ЮАР судья Вилтон Сампайю дважды принял верные решения, удалив южноафриканца Тембу Зване и мексиканца Сесара Монтеса.

Первый был наказан после ВАР-вмешательства — за удар соперника рукой. Второй — за лишение соперника явной возможности забить гол. В этом случае бразильский рефери вынес вердикт без помощи видеоассистентов.

До этого Сампайю верно удалил полузащитника сборной ЮАР Сфефело Ситхоула на 49-й минуте встречи.

Сборная Мексики победила ЮАР со счетом 2:0 в матче открытия ЧМ-2026. Во втором туре групповой стадии мексиканцы сыграют против Южной Кореи, а южноафриканцы — против Чехии.

Мексика&nbsp;&mdash; ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира 2026.Мексика победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями: онлайн-трансляция
Чемпионат мира. Группа A.
11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
2:0
ЮАР

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