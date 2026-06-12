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«Локомотив» отреагировал на удаление Монтеса в матче открытия ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Сесар Монтес.
Фото Reuters

«Локомотив» на официальных страницах в социальных сетях отреагировал на удаление мексиканского защитника команды Сесара Монтеса в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против ЮАР (2:0). 29-летний игрок московского клуба получил красную карточку на 2-й добавленной минуте.

«Капитанская повязка и... красная карточка. Таким получился первый матч ЧМ-2026 у Сесара Монтеса. Сборная Мексики одержала победу над ЮАР — 2:0. Но в следующей игре без нашего защитника», — говорится в сообщении.

Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.

Мексика&nbsp;&mdash; ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира 2026.Мексика победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями: онлайн-трансляция

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