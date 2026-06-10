Матч открытия ЧМ-2026 по футболу в Канаде: дата и время, кто сыграет

Канада и Босния и Герцеговина встретятся на чемпионате мира

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в пятницу, 12 июня. Первый матч турнира в Канаде пройдет на арене «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Канада — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа B.

12 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.

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