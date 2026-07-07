Матчи чемпионатов мира с 1930 года посетили 50 миллионов человек

Совокупное число зрителей, побывавших на трибунах с самого первого чемпионата мира в 1930 году, достигло 50 миллионов человек, сообщила Международная федерация футбола.

50-миллионным болельщиком стал житель Техаса Имми Хан, который посетил матч между 1/8 финала ЧМ-2026 между Испанией и Португалией (1:0) в Арлингтоне (США). Для него эта игра стала уже девятой на нынешнем турнире.

Хан получил памятный гигантский билет из рук известных футболистов — испанца Карлеса Пуйоля и португальца Пепе.

Игру Португалия — Испания посетили 70 649 человек.