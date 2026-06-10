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Сегодня, 20:12

Глава МОК Ковентри планирует посетить матчи чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу.

«Мы, конечно, знаем о предстоящем чемпионате мира. Все ближе и ближе его начало. Да, у меня есть намерения попробовать попасть на некоторые матчи, пока не знаю, на какие», — сказала Ковентри журналистам по итогам заседания исполнительного комитета организации.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.

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Чемпионат мира по футболу
Кирсти Ковентри
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Чемпионат мира по футболу 2026

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