Бьелса — о вылете с ЧМ-2026: «Я ничего не оставил после себя уругвайскому футболу»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса эмоционально прокомментировал вылет команды с ЧМ-2026.

27 июня Уругвай уступил Испании (0:1) в матче 3-го тура группового турнира. До этого уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2). С 2 очками южноамериканцы заняли третье место в группе H и лишились шансов на выход в плей-офф.

— Дело в том, что с моей позиции человека, который несет ответственность за выступление Уругвая на этом чемпионате мира, никто не готов слушать какие-либо объяснения. И это совершенно естественно. Поэтому ваши вопросы направлены не на то, чтобы получить ответы, а на то, чтобы выплеснуть на меня все разочарование, которое вызвала моя работа. И это нормально.

Если же мне нужно проанализировать произошедшее, то, разумеется, я должен говорить и об ошибках, потому что они являются неотъемлемой частью футбола. Да, ошибки были. Мы не сумели добиться приемлемого соотношения между количеством созданных голевых моментов и числом забитых мячей. Точно так же неудовлетворительным оказалось соотношение между пропущенными голами и тем, насколько велика была заслуга соперников в том, что они их забили. Это были голы, которых можно было избежать. Так все и сложилось. Это часть игры.

Даже несмотря на все эти обстоятельства, если оценивать происходившее по игре, мы должны были набрать семь очков. Но я отвечаю лишь на заданный вопрос, хотя, наверное, должен просто сказать следующее: все ваше разочарование — как журналистов, так и болельщиков уругвайского футбола — вы совершенно закономерно хотите направить на человека, который за все это отвечает, то есть на меня. Я обязан это принять, потому что так и должно быть.

После себя я не оставил уругвайскому футболу ничего. Потому что какой бы вклад тренер ни внес в футбол страны, где он проработал три года, этот вклад ничего не значит, если не достигнуты результаты. Поэтому четвертое место в отборочном турнире не имеет никакой ценности. Третье место на Кубке Америки — тоже. Ну, а нынешнее выступление и вовсе не нуждается в каких-либо определениях. Если вы спрашиваете, как будут вспоминать мой период работы здесь, то ответ прост: я не оставил после себя ничего.

Муслера сам принял решение покинуть поле в перерыве. Вальверде я заменил на Федерико Виньяса, потому что хотел усилить атакующую мощь команды, исходя из игровых качеств футболиста, который вышел на поле, и того, кто его покинул, — приводит слова Бьелсы Montevideo.

70-летний специалист возглавляет сборную Уругвая с 2023 года. До этого Бьелса тренировал «Лидс», «Лилль», «Марсель», «Атлетик» из Бильбао, «Эспаньол», аргентинские «Велес» и «Ньюэллс», мексиканские «Америку» и «Атлас», а также сборные Аргентины и Чили.