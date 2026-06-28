Ло Сельсо признан лучшим игроком матча Аргентины с Иорданией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Сельсо стал лучшим игроком матча против Иордании (3:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026, сообщается на сайте ФИФА.

30-летний хавбек открыл счет ударом со штрафного на 19-й минуте. Этот матч стал для Ло Сельсо первым на ЧМ-2026.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют с Кабо-Верде.

Иордания (0 очков) потерпела три поражения и покинула чемпионат мира.