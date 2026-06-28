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Сегодня, 10:47

Рангник о ничьей Австрии с Алжиром: «Если бы такой сюжет придумал Хичкок, я бы сказал, что он сошел с ума»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал предположения о договорном характере матча против Алжира (3:3) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Перед игрой обе команды устраивала ничья для прохода в плей-офф чемпионата мира. На 90+3-й минуте Алжир забил третий гол и вышел вперед, но австрийцы отыгрались спустя три минуты.

Лионель Месси забивает гол в&nbsp;матче Иордания&nbsp;&mdash; Аргентина (1:3).Австрия и Алжир разыграли позорный спектакль, Месси забил 19-й гол на чемпионатах мира

— При счете 3:3 никто не может всерьез говорить о каком-либо договорном результате, особенно после того, что произошло в последние 90 секунд матча. Если бы за три минуты до конца кто-то сказал, что все закончится именно так, его бы просто приняли за сумасшедшего.

Я работаю тренером около 40 лет и не могу вспомнить ни одного матча с настолько драматичным развитием событий и столь неожиданным сценарием. Большинство ожидало либо 0:0, либо 1:1, а в итоге — 3:3. Это невероятно. В раздевалке сейчас настоящее безумие. Если бы такой сюжет придумал [кинорежиссер и сценарист] Альфред Хичкок, я бы, наверное, сказал, что он совершенно сошел с ума.

Все, кто смотрел последние 15 минут матча, прекрасно понимают, что не было ни малейшего намека на то, что футболисты хотели сохранить ничью. Думаю, они стремились победить.

Вы сами увидели это в последние секунды сегодняшнего матча. И кто мог предположить, что Турция вылетит уже после двух игр? Поэтому мы очень счастливы, что смогли выйти из самой сложной группы турнира, заняв в ней второе место. Сделать это было непросто. Я испытываю облегчение и счастье одновременно. До сих пор не могу поверить в случившееся. Кажется, меня нужно ущипнуть, чтобы я понял, что это не сон, — приводит слова Рангника Reuters.

Австрия с 4 очками заняла второе место в группе J и сыграет с Австрией в 1/16 финала. Алжир вышел в плей-офф с третьего места и встретится со Швейцарией.

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Ральф Рангник

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