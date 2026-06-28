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Нападающий сборной Ганы Томас-Асанте: «Мы знали, что у нас была возможность выиграть группу на ЧМ»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Ганы Брэндон Томас-Асанте прокомментировал поражение от Хорватии (1:2) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«В лагере есть доля разочарования. Мы знали, что у нас была возможность выиграть группу. Это было нашим намерением, нашей амбицией, и такая возможность была. Так что, конечно, это разочаровывает. Нам это не удалось, но мы должны смотреть на позитив — мы вышли в следующий раунд. Мы хотим пройти в этом турнире как можно дальше», — цитирует 27-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Гана (четыре очка после трех матчей) заняла третье место в таблице группы L ЧМ-2026. В 1/16 финала она сыграет с Колумбией.

Хорватия обыграла Гану на&nbsp;ЧМ-2026 благодаря голу Влашича.Хорваты вышли в плей-офф ЧМ со второго места. Экс-армеец Влашич прибил Гану после передачи Модрича

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