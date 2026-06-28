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Сегодня, 12:16

Кейн побил личный рекорд Роналду по голам за клуб и сборную в одном сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн побил личный рекорд форварда «Аль-Насра» и Португалии Криштиану Роналду по голам за один сезон.

27 июня 32-летний англичанин отличился в матче против Панамы (2:0) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Этот гол стал для Кейна 70-м за сезон-2025/26, включая клуб и сборную. По этому показателю он превзошел личный рекорд Криштиану Роналду, который в в сезоне-2011/12 забил 69 мячей за «Реал» и Португалию.

Рекордсменом по числу голов за сезон в XXI веке является Лионель Месси, который в том же сезоне-2011/12 отличился 82 раза в «Барселоне» и сборной Аргентины.

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Криштиану Роналду
Лионель Месси
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