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Сегодня, 08:25

Шомуродов о вылете Узбекистана: «Жалко, что не смогли выиграть хоть один матч. Нужно во всем стать сильнее»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов ответил на вопросы обозревателя «СЭ» после поражения от ДР Конго (1:3) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

30-летний форвард открыл счет матча на 10-й минуте. Нападающий с 2017 по 2020 годы выступал в РПЛ за «Ростов». Сейчас Шомуродов играет за турецкий «Башакшехир».

— Расскажи про свой гол. Как очень красивый удар удался? Как эта идея у тебя возникла в этот момент?

— Ну, гол-то красивый, но нам же не помог. Опыта набрались очень большого. Жалко, что они смогли выиграть хоть один матч. Жизнь продолжается. Нам есть к чему стремиться, и будем это все знать.

— Что сейчас внутри?

— Ну, это тяжело объяснить. Вроде и поучаствовали в чемпионате мира. Ну, все равно есть, чуть-чуть, знаешь, такое чувство, что могли лучше что-то делать.

— А вот чего не хватило? Почему?

— Ну, я думаю, много чего не хватало. Что-то одно не смогу назвать. Много чего не хватало, и здесь все равно другой уровень. Все по-другому, ты не можешь быть в одном лучше других, ты должен во всем быть лучше других. Вот поэтому нам надо улучшить все. Нам есть куда расти.

— Ты забил еще аж на первой минуте, не засчитали из-за офсайда. Вот настолько команда была хорошо готова к этому первому тайму, что изменилось во втором?

— Ну, во втором им тоже нужна была эта победа и начали атаковать. Могли и лучше держать мяч. Вот про это и говорю, что если ты играешь в прессинге хорошо и с мячом плохо, то они будут наказывать. Нам надо становиться лучше во всем. И это больше про опыт и про то, когда видишь другой темп других игроков. И нам надо многому научиться.

— А даже если в целом посмотреть, из Африки команды выступают успешнее, чем из Азии. Получается, что он посильнее в целом?

— Нет. Они сильнее только в физическом плане. Кто в Европе играл, знает, что в Европе они и в физическом плане сильнее, и у них качество тоже на другом уровне, и поэтому они в физическом плане не уступают и когда вдесятером обороняются, им тяжело все равно забивать голы. Не могут продавить.

— Насколько вообще команда сыграла хуже, чем ты ожидал? Или, в принципе, на том же уровне?

— Плюс-минус. Ты понимаешь, что когда едешь на чемпионат мира, когда играешь против таких команд, как Колумбия и Португалия, конечно, у тебя внутри бывает позитивно ожидание — что-то можем взять, но на поле все по-другому, там другой уровень. Мы делали, что могли. Еще раз говорю, это для нас большой опыт. И я думаю, что Узбекистан много выиграл в этом плане. Потому что за нашими молодыми, талантливыми ребятами уже следили, и больше игроков может сейчас в Европу поехать и показать себя, — сказал Шомуродов.

Узбекистан потерпел три поражения и занял последнее место в группе K. Ранее команда уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

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