Шомуродов о вылете Узбекистана: «Жалко, что не смогли выиграть хоть один матч. Нужно во всем стать сильнее»

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов ответил на вопросы обозревателя «СЭ» после поражения от ДР Конго (1:3) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

30-летний форвард открыл счет матча на 10-й минуте. Нападающий с 2017 по 2020 годы выступал в РПЛ за «Ростов». Сейчас Шомуродов играет за турецкий «Башакшехир».

— Расскажи про свой гол. Как очень красивый удар удался? Как эта идея у тебя возникла в этот момент?

— Ну, гол-то красивый, но нам же не помог. Опыта набрались очень большого. Жалко, что они смогли выиграть хоть один матч. Жизнь продолжается. Нам есть к чему стремиться, и будем это все знать.

— Что сейчас внутри?

— Ну, это тяжело объяснить. Вроде и поучаствовали в чемпионате мира. Ну, все равно есть, чуть-чуть, знаешь, такое чувство, что могли лучше что-то делать.

— А вот чего не хватило? Почему?

— Ну, я думаю, много чего не хватало. Что-то одно не смогу назвать. Много чего не хватало, и здесь все равно другой уровень. Все по-другому, ты не можешь быть в одном лучше других, ты должен во всем быть лучше других. Вот поэтому нам надо улучшить все. Нам есть куда расти.

— Ты забил еще аж на первой минуте, не засчитали из-за офсайда. Вот настолько команда была хорошо готова к этому первому тайму, что изменилось во втором?

— Ну, во втором им тоже нужна была эта победа и начали атаковать. Могли и лучше держать мяч. Вот про это и говорю, что если ты играешь в прессинге хорошо и с мячом плохо, то они будут наказывать. Нам надо становиться лучше во всем. И это больше про опыт и про то, когда видишь другой темп других игроков. И нам надо многому научиться.

— А даже если в целом посмотреть, из Африки команды выступают успешнее, чем из Азии. Получается, что он посильнее в целом?

— Нет. Они сильнее только в физическом плане. Кто в Европе играл, знает, что в Европе они и в физическом плане сильнее, и у них качество тоже на другом уровне, и поэтому они в физическом плане не уступают и когда вдесятером обороняются, им тяжело все равно забивать голы. Не могут продавить.

— Насколько вообще команда сыграла хуже, чем ты ожидал? Или, в принципе, на том же уровне?

— Плюс-минус. Ты понимаешь, что когда едешь на чемпионат мира, когда играешь против таких команд, как Колумбия и Португалия, конечно, у тебя внутри бывает позитивно ожидание — что-то можем взять, но на поле все по-другому, там другой уровень. Мы делали, что могли. Еще раз говорю, это для нас большой опыт. И я думаю, что Узбекистан много выиграл в этом плане. Потому что за нашими молодыми, талантливыми ребятами уже следили, и больше игроков может сейчас в Европу поехать и показать себя, — сказал Шомуродов.

Узбекистан потерпел три поражения и занял последнее место в группе K. Ранее команда уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).