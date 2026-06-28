Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:02

Роналду — о сборной Колумбии: «Очень хорошая команда. Очень сильная»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил уровень Колумбии после матча между командами в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Игра проходила 28 июня и завершилась вничью — 0:0.

«Колумбия — очень хорошая команда. Очень сильная», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Португалия с 5 очками заняла второе место в группе K. Колумбия (7 очков) выиграла группу. В 1/16 финала португальцы сыграют с Хорватией, а соперником Колумбии станет Гана.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Португалии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Гол Месси со штрафного, новый провал Роналду, прощание Узбекистана, драма Ирана: главное за ночь 28 июня на ЧМ-2026
Шомуродов: «Конечно, для самого себя важно, что забил на ЧМ. Было бы еще лучше, если бы победили»
Шомуродов о вылете Узбекистана: «Жалко, что не смогли выиграть хоть один матч. Нужно во всем стать сильнее»
Нападающий сборной Ганы Томас-Асанте: «Мы знали, что у нас была возможность выиграть группу на ЧМ»
Бонгонда: «Я был счастлив играть за «Спартак». Всегда буду благодарен за время в России»
Колумбия впервые сыграла со счетом 0:0 в матчах чемпионатов мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер Колумбии Лоренсо — о матче с Португалией на ЧМ-2026: «Мы заслужили победу»

Месси — лучший бомбардир ЧМ-2026 перед плей-офф. Холанн, Винисиус, Дембеле и Мбаппе отстают на два гола

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости