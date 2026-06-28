Роналду — о сборной Колумбии: «Очень хорошая команда. Очень сильная»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил уровень Колумбии после матча между командами в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Игра проходила 28 июня и завершилась вничью — 0:0.

«Колумбия — очень хорошая команда. Очень сильная», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Португалия с 5 очками заняла второе место в группе K. Колумбия (7 очков) выиграла группу. В 1/16 финала португальцы сыграют с Хорватией, а соперником Колумбии станет Гана.