Тюкавин: «Месси — молодец, но для меня Роналду лучше. Просто нравится»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

— Как тебе Месси и Роналду?

— Молодцы, что сказать. Подтверждают свой уровень.

— Месси забивает в каждом матче.

— Молодец, умеет это делать. Поздравляю. Но для меня лучше Роналду. Просто нравится.

— Как тебе игра Криштиану?

— Пока не очень, но ничего страшного.

— Можешь представить, что будешь играть до 41?

— Наверное, нет. Тяжело будет. Посмотрим. Тяжело загадывать. До этого доходят единицы, — сказал Тюкавин.

39-летний Месси после группового турнира лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 — он забил шесть голов в трех матчах. 41-летний Роналду отличился дважды.