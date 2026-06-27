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Сегодня, 07:18

Сборная Кабо-Верде впервые с 1998 года вышла в плей-офф ЧМ с тремя ничьими в группе

Павел Лопатко

Сборная Кабо-Верде заняла второе место в таблице группы H после третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Африканская команда трижды сыграла вничью и набрала три очка.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью со&nbsp;сборной Саудовской Аравии (0:0).Оглушительная сенсация: Кабо-Верде — без побед, но в плей-офф! А Уругвай с Испанией похоронила ошибка Муслеры

Как сообщает Международная федерация футбола, сборная Кабо-Верде стала первой командой со времен Чили на чемпионате мира 1998 года во Франции, которая вышла из группы, сыграв вничью во всех матчах.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет со сборной Аргентины.

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Сборная Кабо-Верде по футболу

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