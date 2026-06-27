Сборная Кабо-Верде впервые с 1998 года вышла в плей-офф ЧМ с тремя ничьими в группе
Сборная Кабо-Верде заняла второе место в таблице группы H после третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Африканская команда трижды сыграла вничью и набрала три очка.
Как сообщает Международная федерация футбола, сборная Кабо-Верде стала первой командой со времен Чили на чемпионате мира 1998 года во Франции, которая вышла из группы, сыграв вничью во всех матчах.
В 1/16 финала ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет со сборной Аргентины.
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