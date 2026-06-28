Беллингем назвал Кейна лучшим игроком в истории сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал об отношениях с капитаном национальной команды Харри Кейном.

«За последние четыре-пять лет у нас с Харри сложились отличные отношения — особенно после чемпионата мира в Катаре, когда мы стали играть в тесной связке. Для меня честь выступать вместе с ним. На мой взгляд, он — лучший игрок в истории сборной Англии. Он продолжает прогрессировать, и это потрясающе. Видно, сколько усилий он вкладывает в роль капитана и как ведет нас за собой. Его мастерство говорит само за себя: он — лучший», — приводит слова футболиста ITV.

Сборная Англии заняла первое место в группе L, набрав 7 очков в трех матчах. В 1/16 финала англичане сыграют со сборной ДР Конго. Матч пройдет 1 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.