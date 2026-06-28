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Бонгонда — о выходе в плей-офф ЧМ-2026: «Мы вошли в историю футбола ДР Конго»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Полузащитник сборной ДР Конго и экс-игрок «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопросы обозревателя «СЭ» после выхода команды в плей-офф ЧМ-2026.

28 июня ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном (3:1) и с третьего места вышла в плей-офф турнира. В 1 финала конголезцы сыграют с Англией.

— Какие эмоции сейчас испытываете? С одной стороны, ваша сборная впервые в истории вышла в плей-офф. С другой — вы не были игроком стартового состава.

— Самое главное — мы вышли в плей-офф. Мы вошли в историю футбола Конго, и сейчас все этому очень рады.

— Ожидали ли вы такого результата перед началом турнира? Какие тогда были ощущения? Можете вспомнить, о чем думали перед первым матчем? Особенно после ничьей с Португалией, когда команда показала очень хорошую игру.

— Мы всегда знали, что у нас очень сильная команда, очень хороший коллектив. И сейчас мы просто показали всему миру, насколько сильно вырос футбол Конго за последнее время. Мы работаем с нашим главным тренером уже четыре года, и, думаю, этот результат — всего лишь следствие тяжелого труда.

— Какие мысли перед матчем с Англией?

— Сейчас нужно просто получать удовольствие. Мы проделали отличную работу не только на этом чемпионате мира. Даже сам путь сюда был очень непростым. По-моему, до выхода на чемпионат мира мы провели 13 матчей в квалификации. Так что все, чего мы добились, мы заслужили. Теперь постараемся насладиться этим моментом, потому что футбол — это в первую очередь удовольствие. Возможно, такой период больше никогда не повторится ни для меня, ни для моих партнеров по команде. Иногда в жизни нужно просто наслаждаться моментом. В футболе никогда не знаешь, что будет дальше.

— Ничья с Португалией придала команде уверенности? Может быть, она показала, что вы движетесь в правильном направлении?

— Мы и без того это знали. Я совершенно не удивился ничьей с Португалией, хотя, думаю, они тогда были не на своем лучшем уровне. Но меня это не удивило, потому что мы уже давно очень усердно работаем. Сейчас люди наконец увидели Конго, увидели нашу команду. Но мы уже долгое время работаем с очень хорошим коллективом. Как я уже сказал, все это — результат упорного труда.

Когда ты честно работаешь, нигде не пытаешься схитрить и профессионально относишься к своему делу, футбол всегда в итоге вознаграждает тебя, — сказал Бонгонда.

30-летний Бонгонда вышел на замену в матче с Узбекистаном и дебютировал на ЧМ-2026. Ранее он не выходил на поле в играх с Португалией (1:1) и Колумбией (0:1). В мае «Спартак» объявил об уходе вингера по окончании сезона-2025/26.

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