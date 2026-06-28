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Месси — лучший бомбардир ЧМ-2026 перед плей-офф. Холанн, Винисиус, Дембеле и Мбаппе отстают на два гола

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 после завершения группового турнира.

39-летний форвард забил 6 голов в группе — хет-трик в ворота Алжира (3:0), дубль Австрии (2:0) и один гол в матче с Иорданией (3:1). По ходу турнира Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — сейчас на его счету 19 голов.

Второе место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 делят четыре футболиста с 4 голами: Эрлинг Холанн (Норвегия), Винисиус Жуниор (Бразилия), Усман Дембеле и Килиан Мбаппе (оба — Франция). Еще 10 футболистов забили по три гола за три матча группового турнира.

Матчи 1/16 финала ЧМ-2026 пройдут с 28 июня по 4 июля.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 на 28 июня:

  1. Лионель Месси (Аргентина) — 6 голов в 3 матчах
  2. Эрлинг Холанн (Норвегия) — 4 гола в 2 матчах
  3. Усман Дембеле (Франция) — 4 гола в 3 матчах
  4. Килиан Мбаппе (Франция) — 4 гола в 3 матчах
  5. Дениз Ундав (Германия) — 3 гола в 3 матчах
  6. Йохан Манзамби (Швейцария) — 3 гола в 3 матчах
  7. Брайан Бробби (Нидерланды) — 3 гола в 3 матчах
  8. Матеус Кунья (Бразилия) — 3 гола в 3 матчах
  9. Джонатан Дэвид (Канада) — 3 гола в 3 матчах
  10. Исмаэль Сайбари (Марокко) — 3 гола в 3 матчах
  11. Исмаила Сарр (Сенегал) — 3 гола в 3 матчах
  12. Элайджа Джаст (Новая Зеландия) — 3 гола в 3 матчах
  13. Харри Кейн (Англия) — 3 гола в 3 матчах
  14. Йоан Висса (ДР Конго) — 3 гола в 3 матчах
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Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Усман Дембеле
Эрлинг Холанн
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