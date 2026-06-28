Месси — лучший бомбардир ЧМ-2026 перед плей-офф. Холанн, Винисиус, Дембеле и Мбаппе отстают на два гола

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 после завершения группового турнира.

39-летний форвард забил 6 голов в группе — хет-трик в ворота Алжира (3:0), дубль Австрии (2:0) и один гол в матче с Иорданией (3:1). По ходу турнира Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — сейчас на его счету 19 голов.

Второе место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 делят четыре футболиста с 4 голами: Эрлинг Холанн (Норвегия), Винисиус Жуниор (Бразилия), Усман Дембеле и Килиан Мбаппе (оба — Франция). Еще 10 футболистов забили по три гола за три матча группового турнира.

Матчи 1/16 финала ЧМ-2026 пройдут с 28 июня по 4 июля.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 на 28 июня: