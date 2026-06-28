Месси — лучший бомбардир ЧМ-2026 перед плей-офф. Холанн, Винисиус, Дембеле и Мбаппе отстают на два гола
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 после завершения группового турнира.
39-летний форвард забил 6 голов в группе — хет-трик в ворота Алжира (3:0), дубль Австрии (2:0) и один гол в матче с Иорданией (3:1). По ходу турнира Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — сейчас на его счету 19 голов.
Второе место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 делят четыре футболиста с 4 голами: Эрлинг Холанн (Норвегия), Винисиус Жуниор (Бразилия), Усман Дембеле и Килиан Мбаппе (оба — Франция). Еще 10 футболистов забили по три гола за три матча группового турнира.
Матчи 1/16 финала ЧМ-2026 пройдут с 28 июня по 4 июля.
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 на 28 июня:
- Лионель Месси (Аргентина) — 6 голов в 3 матчах
- Эрлинг Холанн (Норвегия) — 4 гола в 2 матчах
- Усман Дембеле (Франция) — 4 гола в 3 матчах
- Килиан Мбаппе (Франция) — 4 гола в 3 матчах
- Дениз Ундав (Германия) — 3 гола в 3 матчах
- Йохан Манзамби (Швейцария) — 3 гола в 3 матчах
- Брайан Бробби (Нидерланды) — 3 гола в 3 матчах
- Матеус Кунья (Бразилия) — 3 гола в 3 матчах
- Джонатан Дэвид (Канада) — 3 гола в 3 матчах
- Исмаэль Сайбари (Марокко) — 3 гола в 3 матчах
- Исмаила Сарр (Сенегал) — 3 гола в 3 матчах
- Элайджа Джаст (Новая Зеландия) — 3 гола в 3 матчах
- Харри Кейн (Англия) — 3 гола в 3 матчах
- Йоан Висса (ДР Конго) — 3 гола в 3 матчах
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