Шомуродов: «Конечно, для самого себя важно, что забил на ЧМ. Было бы еще лучше, если бы победили»

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов ответил на вопросы обозревателя «СЭ» после поражения от ДР Конго (1:3) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Узбекистан потерпел три поражения и занял последнее место в группе K. Ранее команда уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

— Каннаваро и сказал, что не хватило опыта, сказал, что в втором тайме сбились на игру длинными передачами, о чем, в общем-то, не договаривались. Так и было все, да?

— Ну, да, конечно. Все дело в психологии. Когда выигрываешь, ты хочешь все равно не пропустить и удержать счет, из-за этого потом начинаются ошибки. Мы допустили ошибку, что плохо держали мяч, и из-за этого, я думаю, они наказали.

— Хотел уточнить, коснулся Аббос Файзуллаев мяча в момент с голевым пасом?

— Он сказал, что коснулся. Надеюсь, что на него запишут передачу.

— Насколько вообще для тебя важно, что ты забил все-таки на этом чемпионате?

— Ну, конечно, для самого себя это все равно важно, ты все равно будешь вспоминать, как забил гол на чемпионате мира. Если бы победили, было бы еще лучше.

— Вообще, кому бы хотел привет передать из тех, кто в России поспособствовал тому, что здесь оказался?

— Ну, всем, кто болел за нас, кто держал кулаки. Всем привет и спасибо огромное, что поддержали.

— Менялся футболками с кем-то после Португалии?

— У меня не было настроения, чтобы с кем-то поменяться футболками.

— Что Каннаваро дал команде?

— Много чего позитивного. Я не буду называть по одному. Понятно, что у нас не было много времени, чтобы начать играть так, как он хоть хочет. Но в профессиональном плане он много чего дает и учит футболистов тому, какими игроками нужно быть, чтобы играть на таком уровне, — сказал Шомуродов.

Нападающий с 2017 по 2020 годы выступал в РПЛ за «Ростов». Сейчас Шомуродов играет за турецкий «Башакшехир».