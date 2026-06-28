Тренер Колумбии Лоренсо — о матче с Португалией на ЧМ-2026: «Мы заслужили победу»

Главный тренер сборной Колумбии по футболу Нестор Лоренсо прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Португали (0:0).

«На мой взгляд, мы показывали отличную игру на протяжении всего матча. Мы действительно заслужили победу: моментов было предостаточно, но подвела реализация — не хватило точности в завершающей стадии. Хочу от всего сердца поздравить ребят. Они приложили максимум усилий и сегодня выглядели просто потрясающе. Португалия — сильная команда, их тренер заслуживает самых теплых слов, но, по моему ощущению, сегодня преимущество было на нашей стороне», — приводит слова Лоренсо пресс-служба ФИФА.

По итогам группового этапа Колумбия с 7 очками заняла первое место в группе K. В 1/16 финала колумбийцы сыграют против сборной Ганы. Матч пройдет 4 июля и начнется в 4.30 по московскому времени.