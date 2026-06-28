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Сегодня, 11:06

Зидан сравнил Мбаппе и Дембеле: «Два разных игрока, но оба особенные»

Сергей Ярошенко

Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан высказался о разнице между нападающими национальной команды Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

«Мбаппе и Дембеле — два разных игрока. Дембеле скромный, дисциплинированный и всегда слушает тренера. Он много работает в обороне, помогает партнерам и всегда ставит команду на первое место.

Мбаппе более агрессивен. Он способен изменить ход матча за несколько секунд. Дайте ему минуту — и он может в одиночку решить исход игры.

Как тренер, ты любишь такого игрока, как Дембеле, за все, что он дает команде. Но если тебе нужен футболист, который может выиграть матч одним действием, ты выбираешь Мбаппе. Поэтому оба особенные: один делает команду сильнее, а другой может изменить историю за одно мгновение», — цитирует Зидана Motivaciones Futbol.

Сборная Франции набрала 9 очков и заняла первое место в группе I на чемпионате мира 2026 года. В 1/16 финала турнира команда сыграет со Швецией. Матч пройдет 1 июля и начнется в 00.00 по московскому времени.

На групповом этапе 27-летний Мбаппе забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. У 29-летнего Дембеле — 4 гола и 1 передача.

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Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
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