Тренер Португалии Мартинес: «Месси и Холанн получили отдых, а Роналду нет? Сравнивать было бы по-детски»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему не предоставил отдых нападающему Криштиану Роналду в матче с Колумбией (0:0) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

41-летний форвард отыграл целиком все три матча группового турнира. На пресс-конференции Мартинеса спросили, почему Роналду не предоставили отдых на примере Эрлинга Холанна из сборной Норвегии и Лионеля Месси из Аргентины.

— Мы не сравниваем своих игроков с футболистами других сборных. Это было бы по-детски.

Криштиану прекрасно знает, где и в какой момент нужно оказаться. Для него гораздо важнее сохранять психологическую устойчивость, дисциплинированно действовать на своей позиции и постоянно открывать пространство для наших атакующих комбинаций.

Для Криштиану провести все 90 минут — не проблема. Возможно, в следующем матче нам потребуется что-то изменить, но это касается любого футболиста. Мы уже задействовали 21 полевого игрока, поэтому игровое время распределяется между всеми.

Мы внимательно анализируем всю информацию, которую получаем по итогам матчей и тренировок, и всегда готовы вносить изменения. Есть игроки, которые пока не находятся в оптимальной физической форме, но все данные, которые мы собираем, помогают нам принимать правильные решения, — приводит слова Мартинеса ESPN.

В активе Роналду два гола в трех матчах группового турнира. Он оформил дубль в игре с Узбекистаном (5:0). В 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия сыграет против Хорватии.