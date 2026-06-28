Тренер сборной Аргентины Скалони о ЧМ-2026: «Теперь начинается самое интересное»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча против Иордании (3:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Я рад, потому что мы дали всем возможность проявить себя, а это очень важно для нас. Особенно для Ло Сельсо, который не смог принять участие в предыдущем чемпионате мира, и для Лаутаро, который еще не забивал, но провел хороший вечер. И гол Лео. Я счастлив, и теперь начинается самое интересное», — приводит слова Скалони пресс-служба ФИФА.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют с Кабо-Верде.

Иордания (0 очков) потерпела три поражения и покинула чемпионат мира.