Месси прокомментировал победу Аргентины над Иорданией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал публикацию в социальных сетях после победы над Иорданией (3:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Еще одна победа в завершении группового этапа. Мы продолжаем вместе...» — написал Месси.

39-летний аргентинец забил шесть голов в трех матчах группового турнира и лидирует в гонке бомбардиров. Также по ходу ЧМ-2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Сейчас на его счету 19 мячей.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют с Кабо-Верде. Иордания (0 очков) потерпела три поражения и покинула чемпионат мира.