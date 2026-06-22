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Аргентина — Австрия: прогноз, коэффициенты и ставки на матч ЧМ-2026 по футболу

Аргентина и Австрия сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 22 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Сборные Аргентины и Австрии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 22 июня. Встреча в группе J пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.
22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Аргентина
Австрия

Мнения о матче

Комментатор Владимир Гучек считает, что Аргентина выиграет матч, а Лионель Месси снова может стать одним из главных героев встречи.

«Прогнозирую, что с таким соперником Лео Месси захочет обогнать Клозе в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира. Аргентинцы будут искать Месси для того, чтобы сделать ему передачу. А иногда, как это чаще всего бывает, мяч будет находить Лионеля сам. Аргентина, к тому же, победит в этой встрече, сейчас она выглядит очень убедительно».

Комментатор Константин Генич предвкушает результативный матч и уверен, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

«Очень интересная встреча нас ждет в Техасе. Обе команды по три мяча забили в своих первых матчах. Аргентина благодаря хет-трику Месси обыграла Алжир, а Австрия выиграла 3:1 у Иордании. Непростая игра получилась для австрийцев, но Арнаутович вышел во втором тайме и решил исход встречи. Игра у Аргентины сбалансированная, выстроенная, классная. Я жду результативного футбола. Моя ставка — обе забьют».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают Аргентину фаворитом встречи. Победа команды Лионеля Скалони оценивается коэффициентом 1.61. Ничья идет за 4.10, победа Австрии — за 6.00.

Аргентина&nbsp;&mdash; Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.Аргентина — Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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