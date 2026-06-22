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Сегодня, 10:11

Ойярсабаль догнал Морьентеса и поднялся на седьмое место по голам в истории сборной Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль вышел на седьмое место по голам в истории национальной команды.

21 июня 29-летний форвард оформил дубль в матче против Саудовской Аравии (4:0) на ЧМ-2026. Теперь на счету Ойярсабаля 27 голов в 55 матчах. Он обошел Эмилио Бутрагеньо (26) и сравнялся с Фернандо Морьентесом.

Рекордсменом по голам в истории сборной является Давид Вилья — 59 голов. Также в тройку входят Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).

Микель Ойярсабаль сделал дубль в&nbsp;матче с&nbsp;Саудовской Аравией на&nbsp;ЧМ-2026.Лучший испанский форвард со времен Вильи? Ойярсабаль заслуживает большего признания

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