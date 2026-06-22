Ойярсабаль догнал Морьентеса и поднялся на седьмое место по голам в истории сборной Испании

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль вышел на седьмое место по голам в истории национальной команды.

21 июня 29-летний форвард оформил дубль в матче против Саудовской Аравии (4:0) на ЧМ-2026. Теперь на счету Ойярсабаля 27 голов в 55 матчах. Он обошел Эмилио Бутрагеньо (26) и сравнялся с Фернандо Морьентесом.

Рекордсменом по голам в истории сборной является Давид Вилья — 59 голов. Также в тройку входят Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).