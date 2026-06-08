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8 июня, 18:16

Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США для участия в ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Сомалийский арбитр Омар Артан не смог въехать в США, где должен был обслуживать матчи чемпионата мира, сообщает The Daily Somalia.

Судья прибыл в международный аэропорт Майами, однако ему отказали во въезде без объяснения причин. После этого Артана отправили обратно в Турцию. Ранее он получил дипломатический паспорт для поездки в США.

Артан входит в список 52 главных арбитров предстоящего турнира. Он стал первым представителем Сомали, включенным в судейский список финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году Африканская конфедерация футбола признала его лучшим арбитром континента.

Сомали находится среди стран, граждане которых подпадают под американские ограничения на въезд. ФИФА и Федерация футбола Сомали на данный момент не комментировали ситуацию.

Омар Артан.Гостеприимство по-американски. Лучшего арбитра Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 национальных команд.

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Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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