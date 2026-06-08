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8 июня, 18:45

Чемпионат мира по футболу: кто действующий победитель турнира

Кто победил на прошлом чемпионате мира-2022 в Катаре
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир пройдет в 16 городах на 16 стадионах.

Действующим победителем чемпионата мира по футболу является сборная Аргентины. Она завоевала этот титул на мировом первенстве в 2022 году, обыграв в финале сборную Франции по пенальти (3:3, пенальти — 4:2).

Для аргентинцев эта победа стала третьей в истории ЧМ и первой с 1986 года. Всего сборная Аргентины принимала участие в 18 чемпионатах мира (из 22 прошедших на тот момент турниров) и 6 раз доходила до финального матча.

По общему количеству золотых наград Аргентина занимает четвертое место в мире, уступая Бразилии (5 титулов), а также Германии и Италии (по 4 титула).

Следить за матчами, расписанием ЧМ-2026 и последними новостями можно в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».

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Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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