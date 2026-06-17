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17 июня, 06:28

Скалони: «У меня нет слов, чтобы описать Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Скалони и Лионель Месси.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Алжиром (3:0) в матче чемпионата мира-2026.

«Знали, что нам придется бороться, потому что Алжир — команда, которая играет хорошо. Это был очень трудный матч, несмотря на окончательный счет. Первая игра всегда тяжелая, она каким-то образом влияет на команду. Неудача после нашей первой игры на ЧМ-2022 в Катаре все еще была в мыслях, но теперь этот результат дает нам душевное спокойствие в отношении того, что будет дальше.

У меня нет слов, чтобы описать Месси. За 20 лет мы привыкли видеть подобные вещи, и он вдохновляет всех, кто смотрит его игру. Команда счастлива — мы дали игровое время многим игрокам. Надеюсь, мы сможем выиграть следующий матч и все смогут принять участие в третьем матче группового этапа», — приводит официальный сайт ФИФА слова Скалони.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе J. Алжирцы — на последней строчке.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.

Лионель Месси.Феноменальный матч Месси! Первым сыграл на шестом ЧМ, трижды забил Зидану и установил кучу рекордов
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