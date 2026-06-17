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Месси: «Да, я плакал после первого гола на ЧМ-2026... но это не связано с футболом»

Месси объяснил, почему плакал после первого гола на ЧМ-2026
Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Алжиром (3:0) в матче чемпионата мира-2026 отметил, что перед турниром были трудные дни.

«Я люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства. Когда я в хорошей форме, отдаю на поле все, что могу. Да, я плакал после первого гола... но это было что-то совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней, но благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной, придавая мне много сил», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Месси в социальной сети X.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе J. Алжирцы — на последней строчке.

Во втором туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.

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