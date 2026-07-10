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Сегодня, 08:28

Министр спорта Франции Феррари поддержала Мбаппе после ситуации с сожжением его чучела в Парагвае

Алина Савинова

Министр спорта Франции Марина Феррари отреагировала на ситуацию с сожжением чучела нападающего французской сборной Килиана Мбаппе в Парагвае.

Ранее сообщалось, что во время празднования фестиваля Сан-Хуан участники мероприятия повесили на дерево чучело Мбаппе и подожгли его. Инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях, где многие пользователи осудили произошедшее.

«Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобное насилие. Спорт несет в себе ценности уважения. Он ни в коем случае не должен становиться предлогом для подобных сцен. Я выражаю полную поддержку Мбаппе — великому чемпиону, которым восхищаются во всем мире и который, несмотря на ненависть, продолжает демонстрировать замечательное достоинство и служить примером для подражания», — написала Феррари в социальной сети.

Селеста Амарилья и&nbsp;Килиан Мбаппе.Расистский скандал вокруг Мбаппе не утихает. Сенатор из Парагвая пригрозила капитану сборной Франции судом

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Франция победила Парагвай (1:0) благодаря голу Мбаппе с пенальти. После матча парагвайский сенатор Селеста Амарилья допустила расистские высказывания в адрес 27-летнего футболиста.

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