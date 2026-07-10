Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 10 июля

Сборные Испании и Бельгии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 10 июля. Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде (США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Матч Испания — Бельгия покажет телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 21.00 мск. Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Бесплатно посмотреть игру можно в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и в онлайн-трансляции на сайте канала. Комментировать встречу будет Константин Генич.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями, статистикой и результатом игры Испания — Бельгия можно также в матч-центре «СЭ».

Испания в 1/16 финала обыграла Австрию — 3:0, а в 1/8 финала прошла Португалию — 1:0. Бельгия на стадии 1/16 финала победила Сенегал — 3:2, после чего разгромила США — 4:1.

Победитель матча Испания — Бельгия выйдет в полуфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Франции.

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