Нападающий ЦСКА Каменев дисквалифицирован на 2 года за допинг

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев сообщил, что получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

В марте 2025 года армейский клуб объявил об отстранении 29-летнего форварда на основании уведомления о положительной допинг-пробе спортсмена.

«Состоялось слушание по моему делу. По его итогам срок моей дисквалификации составит два года.

Кто-то говорит, что на фоне возможных исходов это неплохой результат, но я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное.

Мы ждем сейчас полный текст решения и будем рассматривать возможность его обжалования, чтобы доказать мою невиновность», — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Каменев является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ, помимо ЦСКА, он выступал за «Металлург» и СКА.

В НХЛ хоккеист играл за «Нэшвилл» и «Колорадо».