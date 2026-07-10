Де ла Фуэнте — об 1/4 финала ЧМ-2026 с Бельгией: «Испании предстоит тяжелая встреча»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал предстоящий четвертьфинальный матч против сборной Бельгии самым серьезным испытанием для его команды на чемпионате мира-2026.

«Этот матч будет самым сложным из всех, что мы играли до сих пор. Бельгия — очень мощная команда. Это игроки, привыкшие побеждать. Предстоит тяжелая встреча. Возможный выход на Францию? Поверьте, мы думаем только о Бельгии», — приводит Reuters слова де ла Фуэнте.

Также тренер выразил уверенность в атакующих качествах вингера Ламина Ямаля.

«В атаке он себя проявит», — добавил он.

При этом специалист подчеркнул, что успех сборной Испании строится на коллективных усилиях, а не на индивидуальном блеске — каждый игрок ставит команду на первое место.

Матч между Испанией и Бельгией пройдет в пятницу, 10 июля, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.