Мбаппе: «Эта сборная Франции — не самая сильная из тех, за которые я играл»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 отметил, что нынешняя команда не самая сильная.

«Эта сборная Франции — не самая сильная из тех, за которые я играл... Но именно у нее самый большой потенциал! Я всегда говорил, что лучшие команды — это те, которые выигрывают», — приводит 90min слова Мбаппе.

Мбаппе с весны 2017 года выступает за сборную Франции. В 104 матчах он забил 64 гола и сделал 43 голевые передачи.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.