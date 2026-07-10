Полузащитник сборной Швейцарии Джака: «Большая привилегия — играть в эпоху Месси и Роналду»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака отметил, что близость к решающим стадиям чемпионата мира-2026 превратила давление в дополнительную мотивацию.

В четвертьфинале турнира Швейцария сыграет против Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 12 июля.

«Когда ты настолько близко, голод становится только сильнее. Сейчас у нас очень хороший вид давления — мы хотим продолжать идти дальше», — приводит Goal слова Джаки.

Также футболист поделился мнением о величии соперников по турниру.

«Должно быть, для нас большая привилегия — играть в эпоху Месси и Криштиану Роналду», — добавил он.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.