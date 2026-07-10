10 июля сборные Испании и Бельгии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира

В пятницу, 10 июля, сборные Испании и Бельгии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026. Матч пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Сборная Испании в 1/8 финала победила команду Португалии с минимальным счетом — 1:0. Сборная Бельгии в 1/8 финала обыграла команду-хозяйку чемпионата мира США — 4:1.