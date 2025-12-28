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28 декабря 2025, 15:41

Кроос назвал сборную Марокко фаворитом ЧМ-2026

Анастасия Пилипенко

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о главных претендентах на победу на чемпионате мира 2026 года.

«Испания, Португалия, Франция и Марокко — главные фавориты. Я не упоминаю Бразилию, но она тоже может быть фаворитом. Германия? Думаю, что Германия всегда рядом, но не вижу их в числе основных претендентов», — цитирует Крооса AS.

35-летний Кроос является чемпионом мира 2014 года. В составе сборной Германии он сыграл 114 матчей, в которых забил 17 мячей.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

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