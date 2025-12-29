В ФИФА заявили, что ЧМ-2026 побил рекорды по количеству заявок на билеты

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира — 2026 побил рекорды по количеству заявок на билеты на матчи группового этапа.

«Всего за 15 дней мы получили 150 миллионов заявок со всего мира на покупку билетов на ЧМ. Каждый день за 15 дней предпродажной подготовки мы регистрировали в среднем 10 миллионов запросов в день, при этом лидировали США, Германия и Великобритания», — приводит слова Инфантино Footmercato.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.