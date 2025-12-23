Мартинес объяснил, почему не считает Португалию фаворитом чемпионата мира-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отметил, что его национальная команда относится к претендентам на победу, а не фаворитам чемпионата мира-2026.

«Я считаю, что фаворитами можно назвать лишь тех, кто уже выигрывал чемпионат мира. С психологической точки зрения знание того, что предыдущие поколения брали этот турнир, придает особую силу. И все же я испытываю огромную уверенность в этой группе игроков — по тому, как они живут сборной и дышат ею», — приводит Marca слова Мартинеса.

Специалист считает, что такие сборные, как Испания и Германия, подходят в отличной форме к чемпионату мира. А Франция, Бразилия и Аргентина, на его взгляд, созданы для больших турниров.

Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.